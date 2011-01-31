Требуется продвижение сайта кадрового агентства

Нужно составить анкоры для сапы. Сайт saposhop.ru. Нужно 150 уникальных анкоров. Я вам дам список страниц, которые добавлю в сапу – на каждую страницу 1 анкор. Добавляйте в анкоры контент из ключевиков-мета, из текста страницы. ...