Требуется продвижение сайта кадрового агентства

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок204 просмотра

Требуется продвижение сайта кадрового агентства по словам: Поиск персонала, поиск сотрудников, подбор персонала и другие. Бюджет в рамках 30-35 тыс. руб.

14 лет назад
sale_t
49 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$6000
180 дней

Заявки фрилансеров

it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад