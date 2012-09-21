Требуется продвижение сайтов и групп в соц. сетях

На сайте Joomla 1.7 не правильно закрыт тег H1. На скрине показано. Нужно исправить. Домен: osago-v-kieve.com.ua Плачу 5 баксов. кто знает как сделать-просьба пишите в аську: 477773617 или в личку. Спасибо!