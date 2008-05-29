Требуется SEO

На надомную контрактную работу требуются професионалы имеющие

опыт SEO.

Портфолио обязательно. Укажите, пожалуйста какие сайты Вы продвинули,

по каким словам в каких SE и на какую позицию. По каждому сайту укажите , пожалуйста

достигнутые значения ТИЦ и PageRank, а по каждому слову месячную частоту

запросов в Яндекс. По какому наиболее частотному слову Вам

удалось попасть в "десятку" Яндекса?