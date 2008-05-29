Требуется SEO

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок318 просмотров

На надомную контрактную работу требуются професионалы имеющие

опыт SEO.

Портфолио обязательно. Укажите, пожалуйста какие сайты Вы продвинули,

по каким словам в каких SE и на какую позицию. По каждому сайту укажите , пожалуйста

достигнутые значения ТИЦ и PageRank, а по каждому слову месячную частоту

запросов в Яндекс. По какому наиболее частотному слову Вам

удалось попасть в "десятку" Яндекса?

17 лет назад
iskusniki
Евгений 
70 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров