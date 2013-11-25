Требуется СЕО-оптимизатор на постоянной основе

Компании для работы на постоянной основе требуется сео-специалист.

Требования к кандидату:

1. Отличное знание HTML,CSS

2. Опыт продвижения ВЧ ВК

3. Опыт продвижения в нескольких регионах

4. Стабильность

5. Выполнение задач в поставленные сроки

Обязанности:

1. Семантика

2. Структура

3. Вёрстка

4. Перелинковка

5. Юзабилити и работа с поведенческими факторами

6. Аналитика

График гибкий, 40ч в неделю

Работа ТОЛЬКО по договору. Поэтому только для жителей РФ.

Испытательный срок 1 мес. Оплата оклад 10000+10% от прибыли с проекта. Итого 18000-25000 руб

"оптимизаторы", которые продвигают тупо закупкой ссылок-не обращаться. Нужен человек, который умеет работать с внутрянкой.

Чтобы сэкономить и ваше и моё время, прочитайте ещё "Требования к кандидату"-все пункты обязательны к выполнению.