Требуется SEO-специалист

Бюджет: 0 Р. Последняя активность была менее минуты назад Всеволод Александрович [seva1] [19.04.2010 | 06:34] Специалист по Google Analytics Для крупного портала необходимы специалисты по Google Analytics, умеющие проводить на основе полученных данных анализ и корректировку качества ...
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-для постоянного сотрудничества (продвижение собственных проектов и сайтов клиентов)
-удаленная работа
-оплата сдельная
опыт работы от 2ух лет
приоритет наших проектов, по отношению к остальным
интересует ваше портфолио (ключевики и позиции по ним)
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