Требуется SEO специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок132 просмотра

Здравствуйте,

Требуется SEO-специалист для нашего русского сайта, обучающего языкам.

Требуется человек, который понимает алгоритмы оптимизации в таких поисковых системах, как Yandex и google.ru

Если вы аматор, а не профессионал, пожалуйста, просьба не обращаться.

В вашем письме укажите:

1) Ваши результаты и предыдущие работы в поисковой оптимизации

2) Сколько стоит ваша работа в месяц за продвижение нашего сайта на первую страницу в поисковике yandex.ru или google.ru (10-20 ключевых слов)

3) Сколько времени займет получение таки результатов

4) Предоставляете ли вы гарантию за результаты или какой ли-бо процент возврата денег

Дайте мне знать,

Спасибо и хорошего дня.

11 лет назад
xenia11
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Специалист для продвижения сайта

    $250

    Здравствуйте! Мы ищем человека с успешным опытом продвижения сайтов в Яндексе. По широкому списку запросов (более 30), со стабильными результатами, с портфолио. Нужно, чтобы вы чувствовали поисковую систему, ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Группировка семантического ядра

    В силу недостатка времени, ищу помощника на рутинную работу по сео. Если вы из СПб - дополнительный плюс, возможно долгое дальнейшее сотрудничество. Но удаленщики тоже приветствуются. Из текущих ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Есть сайт - www.cocktails.ua Необходимо его полный анализ, работа над ошибками и продвижение, чтобы выйти к отметке 1к пользователей в день. Если Вы знаете как это сделать, присылайте сроки, стоимость и всю необходимую ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение нового сайта (регион РБ, РФ)

    доброго вечера Интересует стоимость продвижения и стоимость контекста для нового сайта (доменная зона .by). Регион продвижения - Беларусь и Россия. Ключевые слова: станкохолдинг, белстанкоинструмент, и все что отражает наименование продукции ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Seo-специалист.

    Наполнение и продвижение Сайта-визитки с тематикой Элитное постельное белье 3D брендов Украины, все прийдется делать с нуля! Сотрудничество на постоянной основе!

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить с точки зрения SEO сайт на битриксе

    кратко: сайт переехал со старого движка(вамшоп) на новый (битрикс) перенесли криво: яндекс не видит почти ничего 1.надо настроить robots, sitemap, чтобы увидел. 2. sitemap настроить автоматически обновляющимся, тк каталог постоянно пополняется, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO-специалист для продвижения блогов

    $500

    Привет! Нужен помощник для работы с блогами на wordpress. Работа включает в себя: - работа с рерайтерами (поиск рерайтеров, распределение заказов, приемка текстов) - регулярная публикация текстов в наших ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад