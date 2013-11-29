Здравствуйте! Мы ищем человека с успешным опытом продвижения сайтов в Яндексе. По широкому списку запросов (более 30), со стабильными результатами, с портфолио. Нужно, чтобы вы чувствовали поисковую систему, ...
Требуется SEO специалист
Здравствуйте,
Требуется SEO-специалист для нашего русского сайта, обучающего языкам.
Требуется человек, который понимает алгоритмы оптимизации в таких поисковых системах, как Yandex и google.ru
Если вы аматор, а не профессионал, пожалуйста, просьба не обращаться.
В вашем письме укажите:
1) Ваши результаты и предыдущие работы в поисковой оптимизации
2) Сколько стоит ваша работа в месяц за продвижение нашего сайта на первую страницу в поисковике yandex.ru или google.ru (10-20 ключевых слов)
3) Сколько времени займет получение таки результатов
4) Предоставляете ли вы гарантию за результаты или какой ли-бо процент возврата денег
Дайте мне знать,
Спасибо и хорошего дня.
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