Здравствуйте,

Требуется SEO-специалист для нашего русского сайта, обучающего языкам.

Требуется человек, который понимает алгоритмы оптимизации в таких поисковых системах, как Yandex и google.ru

Если вы аматор, а не профессионал, пожалуйста, просьба не обращаться.

В вашем письме укажите:

1) Ваши результаты и предыдущие работы в поисковой оптимизации

2) Сколько стоит ваша работа в месяц за продвижение нашего сайта на первую страницу в поисковике yandex.ru или google.ru (10-20 ключевых слов)

3) Сколько времени займет получение таки результатов

4) Предоставляете ли вы гарантию за результаты или какой ли-бо процент возврата денег

Дайте мне знать,

Спасибо и хорошего дня.