Требуется специалист по яндекс маркету

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки158 просмотров

Требуется подготовить и разместить товары на Яндекс маркет, надо будет доработать сайт, бегущиестрокиспб.рф

https://market.yandex.ru/search.xml?clid=767&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&page=3

9 лет назад
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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