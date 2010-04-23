Удаленный сео-помощник (возможно обучение)

Требуется удаленный помощник для ведения сео-проектов.

Обязанности:

- составление текстов ссылок

- внутреннюю оптимизация сайтов

- корректировка/написание текстов

- регистрация в каталогах

- размещение ссылок на блогах/форумах

Требования:

- возраст от 20 лет

- грамотный русский язык

- хорошее владение компьютером/интернетом

- исполнительность

- ответственность

- постоянная связь

- возможность работать по 8 часов в день

- желание развиваться

Условия:

1. С опытом работы:

- 10 000 руб./мес

2. Без опыта (буду учить по скайпу):

- первый месяц - 5000 руб./мес

- второй - 8000 руб./мес

- далее 10 000 руб./мес

Все в основном сводится к работе с текстами, поэтому работа также подойдет копирайтеру/журналисту.

Оставляйте предложения с информацией о себе в проекте.