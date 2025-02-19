Ускорить индексацию 404 страниц

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Закрыт3 заявки22 просмотра

Есть сайт, в котором попало в индекс сначала 200 тыс страниц, теперь осталось более 50 тыс. это был вирус, нагенерил страницы. Вирус удалили, теперь все они ведут на 404. Но индекс очень медленно ползет вниз, за месяца полтора еще не все вылетело. сайт на вордпресе.
Что можете сделать чтобы это значительно ускорить? В какой момент хотите оплату?

Продвижение сайтов
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sergmakaron
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