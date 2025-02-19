Компанія SEOBROTHERS запрошує досвідченого SEO-спеціаліста для віддаленої роботи. Вимоги: мінімум 2 роки досвіду, знання SEO, досвід роботи з Ahrefs, SemRush, Google Search Console. Обов'язки включають розробку стратегій, аналіз конкурентів та просування сайтів.
Ускорить индексацию 404 страниц
Есть сайт, в котором попало в индекс сначала 200 тыс страниц, теперь осталось более 50 тыс. это был вирус, нагенерил страницы. Вирус удалили, теперь все они ведут на 404. Но индекс очень медленно ползет вниз, за месяца полтора еще не все вылетело. сайт на вордпресе.
Что можете сделать чтобы это значительно ускорить? В какой момент хотите оплату?
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