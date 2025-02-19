Есть сайт, в котором попало в индекс сначала 200 тыс страниц, теперь осталось более 50 тыс. это был вирус, нагенерил страницы. Вирус удалили, теперь все они ведут на 404. Но индекс очень медленно ползет вниз, за месяца полтора еще не все вылетело. сайт на вордпресе.

Что можете сделать чтобы это значительно ускорить? В какой момент хотите оплату?