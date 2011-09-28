Увеличение продаж интернет-магазина

Интересуют предложения по увеличению продаж чугунных(!) гидромассажных(!) ванн. Основная фишка магазина - нет заранее заданной комплектации (а значит и цены) - т.е. возможен индивидуальный подбор гидромассажного оборудования и установка на выбранную ванну. Конструктор ванны (с подсчетом стоимости) имеется на сайте.

Рассматриваются как разовые варианты идея+реализация, так и продолжительное сотрудничество.

Возможен вариант с оплатой % за заказ.