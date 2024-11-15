Увеличить показатель Domain Rating (DR) по Ahrefs

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка14 просмотров

Приветствую!

Интересует накрутка DR по Ahrefs для нескольких сайтов разной тематики по гео UA.

Сейчас DR доменов 1 - 16, а нужно прокачать до 25-30+.

Готов обсудить все «за» и «против» и подводные камни.

Предлагайте свою цену и сроки выполнения.

Преимуществом будет нали

5 месяцев назад
guest_1732113431353
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
онлайн
5 месяцев назад