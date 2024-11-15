Требуется составить семантическое ядро для сайта и подготовить техническое задание для копирайтера. Возможен дальнейший этап сотрудничества по написанию статей. Укажите ключевые слова и требования к контенту.
Увеличить показатель Domain Rating (DR) по Ahrefs
Приветствую!
Интересует накрутка DR по Ahrefs для нескольких сайтов разной тематики по гео UA.
Сейчас DR доменов 1 - 16, а нужно прокачать до 25-30+.
Готов обсудить все «за» и «против» и подводные камни.
Предлагайте свою цену и сроки выполнения.
Преимуществом будет нали
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