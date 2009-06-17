В первую пятерку яндекса

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Закрыт18 заявок284 просмотра

Надо выдвинуть сайт, по слову такси, поддерживать в таком состоянии постоянно, сайт новый, деньги с клиента небольшие но в качестве предоплаты за услугу получили, всякие студии и компании, просьба не отбирать время, а так друзья Велком, рад буд сотрудничеству.

16 лет назад
neo79
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров