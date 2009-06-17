Интересует продвижение сайта кадрового агентства по подбору домашнего персонала. Интересует максимально экономичное продвижение на первом этапе.
В первую пятерку яндекса
Надо выдвинуть сайт, по слову такси, поддерживать в таком состоянии постоянно, сайт новый, деньги с клиента небольшие но в качестве предоплаты за услугу получили, всякие студии и компании, просьба не отбирать время, а так друзья Велком, рад буд сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется раскрутить сайт и продвинуть в топ 20.тема спорт. Писать в личку,цену,сроки.фирмы и студии тревожить не надо.берегите своё и моё время.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется прогнать по каталогамПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Проекты по продвижениюПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
http://replicaclub.ru/- продвигаемый ресурс Цель- тор 20 поисковиков Яндекс, Рамблер и Google/ Поисковые фразы: 1 копии часов 2 копии швейцарских часов Оплата только после результата.(т.е. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Тематика - хобби. Конкретно стендовый моделизм. Т.е. сборные пластиковые модели. Российского производства. Соотношение цена/качество у них более чем конкурентноспособное, а некоторые по прототипам аналогов не имеют. Сайт по ссылочной массе нулевой сейчас. ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
1 ТИЦ = 1 $ оплата ежемесячная по предоставлению результата после UP системы яндекс оплата через webmoney или weblancerПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется поднять ТИЦ сайта. Интересуют только белые методы.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте Уважаемые Друзья. Требуется поднятие тИЦ различными способами без покупных ссылок. Оплата достойная.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Требуестся поднять Тиц до 80 - 100 . Только белыми методами. Желательно статьями. Оплата по факту.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад