Веб аналитик, удаленная работа

В веб-студию требуется сеошник для удалённой работы (если с одного города - то можно работать и по договорам). Предлагаем работать по следующей схеме 1) даём ключевые слова для сайта 2) оцениваете поднятия сайта по этим словам в топ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Ищем Веб аналитика для продвижения treto.ru.
Работа постоянная дистанционная.
Решение о сотрудничестве принимает по результатам решений кейса.
КЕЙС:
Нужно продвинуть сайт treto.ru среди архитеторов-дизайнеров.
Предложите свой план продвижения в котором укажите какие площадки и какие запросы Вы возьмете в работу. Так же опишите как Вы будете оценивать эффективность кампаний.
Начальный бюджет на продвижение 100 т. р./месяц.
Тел: 89055015524
Пишите на [email protected] или icq 464375215
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