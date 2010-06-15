Веб аналитик, удаленная работа

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок874 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

Ищем Веб аналитика для продвижения treto.ru.

Работа постоянная дистанционная.

Решение о сотрудничестве принимает по результатам решений кейса.

КЕЙС:

Нужно продвинуть сайт treto.ru среди архитеторов-дизайнеров.

Предложите свой план продвижения в котором укажите какие площадки и какие запросы Вы возьмете в работу. Так же опишите как Вы будете оценивать эффективность кампаний.

Начальный бюджет на продвижение 100 т. р./месяц.

Тел: 89055015524

Пишите на [email protected] или icq 464375215

14 лет назад
olga_personal
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • SEO специалист

    В веб-студию требуется сеошник для удалённой работы (если с одного города - то можно работать и по договорам). Предлагаем работать по следующей схеме 1) даём ключевые слова для сайта 2) оцениваете поднятия сайта по этим словам в топ ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • СЕО-специалист

    Только Санкт-Петербург и пригород! В офис требуется специалист по продвижению сайтов в яндексе и гугле. Требования: - знание специфики СЕО, обладание навыками поискового продижения; - аналитический склад ума; - умение разобраться в любой CMS; - ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO-специалист с квалификацией (и не только)

    Молодая и динамично развивающаяся веб-студия создает SEO-отдел. Требуется квалифицированный специалист, способный поставить процесс на поток. Задачи, которые требуется выполнять: 1) SEO сайтов клиентов 2) SEO внутренних проектов 3) SMM (*дополнительно; как для внутренних так и для внешних проектов) 4) организация ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется seo специалист на постоянную работу

    $1200

    Лично работаю в области SEO уже долгие годы. Нужен помощник по удаленке на постоянную основу. Работа всегда есть. Нужно ответственное лицо! З/П до 1200 долларов в месяц. Загруженность до 4 проектов.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу хорошего специалиста по контекстке

    Рекламное агентство ищет хорошего специалиста по контекстной рекламе, со знанием Яндекс Директ, Google Adwords, Begun. Необходимы навыки разработки и сопровождения рекламных кампаний с нуля. Опыт переноса кампаний с одной системы на другую. Оптимизация и отслеживание ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется поднять ТИЦ и PR сайта

    $500

    Требуется поднять указанные параметры для одного ресурса. Только белые методы. Только для старожил и пользователей с очень хороший репутацией, бан в поисковых системах нам не нужен. Оптимизация и продвижение не интересует, именно поднятие этих параметров. Опата поэтапная соответственно, если ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу в штат удалённого SEO оптимизатора.

    $5000

    Требуется SEO оптимизатор с опытом работы с ВЧ проектами по московскому региону. Общее ядро с ~5000 ключевиков, частотностью порядка 300 000 показов по директу с таргетингом московский регион. Примеры запросов: купить квартиру; согласование перепланировок; кредит под залог; ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалист по Seo -продвижению

    Условия работы и компенсации: • Уровень дохода: по итогам собеседования • Тип работы: удалено • График работы: с 10 до 19 ч., ПН-ПТ., • Специализированное ПО для продвижения сайтов. Должностные обязанности: • Работа с SEO-приложениями: Yazzle, Allsubmitter, Semonitor, Page Promoter • Подбор ключевых слов, ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад