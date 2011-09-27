Ведение РК в Яндекс. Директ.

Нужно вести РК в Яндекс. Директ.

Тематика: интернет-бизнес.

Требования:

1. Необходим доказанный ( контакты клиентов) опыт работы (продвижение с помощью контекстной рекламы) с инфо продуктами.

2. Понять и изучить все процессы нашей компании.

3.Ваша задача предоставить всё решение (Что Вы будет делать? Какие результаты? И какой конечный результат?)

Условия:

Работа с Вами как с партнером( по партнерской программе вплоть до 70% от продажи)

Работа за фиксированную плату.

Присылайте Ваши предложения, а также стоимость оплаты Вашего труда.

[email protected]

С уважением, Лариса.