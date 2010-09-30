Ведение Sape-проекта (SEO)

Имеется готовый (настроенный) и рабочий проект в системе SAPE.RU.

Разыскивается человек, который будет ежемесячно заниматься покупкой новых ссылок, удалением нерабочих и т.д. Ну и естественно выводом сайта в TOP Google по ключевым словам

Оплата за работу 50 WMZ ($) ежемесячно. В эту стоимость включены только Ваши услуги. Расходы системы Sape не учитываются и ложатся на наши плечи.

Требования к кандидатам:

1) Работа в системе Sape.ru (покупка ссылок) более года

2) Наличие как минимум одного активного проекта на данный момент

3) Успехи в продвижении к TOP10 Google

4) Наличие программы CS Sape Master желательно

5) Регистрация на сайте weblancer.net старше полугода

Оплата через систему Webmoney или Приват24 ежемесячно.

Прошу предоставить в мой личный ящик несколько скриншотов из Вашего аккаунта Sape, на которых видно:

1) Наличие активных проектов

2) Наличие нескольких поисковых фраз, которые продвигаются

3) Фразы, которые видны в TOP10 в поисковой системе Google.com.ua

P.S. При успешном и качественном сотрудничестве предоставлю еще несколько проектов по такой же цене...