Требуется запуск рекламы для получения заявок от покупателей на новостройки в Краснодаре. Цель - 50-200 заявок в первый месяц и более 1000 в месяц. Готовы обсудить комплекс мероприятий по лидогенерации. Обязательное требование - отличное выполнение задачи. Ищем надежного партнера для долгосрочного сотрудничества.
Вєбмастер + СЕО специалист
Ищем вэбмастера и СЕО-специалиста для постоянного поддержания сайтов тематики dating, знакомства. Желательно в одном лице :)
Ответственный, с опытом работы не менее 5 лет. С хорошими отзывами на Фрилансе.
Важно уделять максимально время проэктам и это время должно быть у вас.
Задача: Поддержание в ТОПЕ по определенным ключам 2 сайтов ( в дальнейшем, если будем довольны - больше сайтов). У сайтов 2 версии - Английская и Русская. Поддерживать обе версии.
Сайты в прекрасном состоянии, сейчас в ТОПЕ Гугла.
Желательно из Украины, для удобства расчетов! Украинские специалисты в приоритете!
Жду предложения в Телеграм https://t.me/webkiev , @webkiev (отвечаю только там).
Заявки фрилансеров
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