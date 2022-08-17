Ищем вэбмастера и СЕО-специалиста для постоянного поддержания сайтов тематики dating, знакомства. Желательно в одном лице :)

Ответственный, с опытом работы не менее 5 лет. С хорошими отзывами на Фрилансе.

Важно уделять максимально время проэктам и это время должно быть у вас.

Задача: Поддержание в ТОПЕ по определенным ключам 2 сайтов ( в дальнейшем, если будем довольны - больше сайтов). У сайтов 2 версии - Английская и Русская. Поддерживать обе версии.

Сайты в прекрасном состоянии, сейчас в ТОПЕ Гугла.

Желательно из Украины, для удобства расчетов! Украинские специалисты в приоритете!

Жду предложения в Телеграм https://t.me/webkiev , @webkiev (отвечаю только там).