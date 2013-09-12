Здравствуйте!

Имеется сайт http://site-znakomstv.com/

Сайт находится под фильтром Яндекса, стабильно индексируется только главная страница.

Задача подобрать реальный ключ по которому можно вывести главную страницу в ТОП Яндекса для стабильного притока новых участников сайта и вывести этот сайт в топ по этому ключу.

Чем будет высокочастотней ключ, тем лучше, но, с другой стороны, должна быть реальная возможность вывода в ТОП.

В заявках желательно указывайте, по какому ключу реально работать, цену и сроки вывода в топ.