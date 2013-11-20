Вывести сайт из под Пингвина

Гугл наложил на сайт ручные санкции за покупные ссылки.

Надо перебрать сапу, почистить плохие ссылки. Те ссылки, которые снять не получается, нужно снять через инструмент гугла. Отправить на переиндексацию и получить результат.

Желательно найти человека, у которого уже был подобный опыт.