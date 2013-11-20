Полторы недели назад изменили дизайн сайта (код практически преобразился). После этого Яндекс странно себя ведет, по многим ключевым позициям вытеснил, страницы не кэширует. Требуется консультация опытного SEO-специалиста, который сможет сказать причину этой ...
Вывести сайт из под Пингвина
Гугл наложил на сайт ручные санкции за покупные ссылки.
Надо перебрать сапу, почистить плохие ссылки. Те ссылки, которые снять не получается, нужно снять через инструмент гугла. Отправить на переиндексацию и получить результат.
Желательно найти человека, у которого уже был подобный опыт.
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