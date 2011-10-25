Вывести сайт в топ 10 (Яндекс, Гугл)

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Закрыт15 заявок212 просмотров

Есть интернет магазин канцтоваров, необходимо его вывести в топ 10 самых распространенных ПС, то есть гугл и яндекс. Необходим знающий человек, так как результат не должен пропасть после полной оплаты. Указывайте стоимость и сроки в своих заявках!

14 лет назад
realolya1989
Оля 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров