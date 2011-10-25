Вывести сайт в топ 10 (Яндекс, Гугл)

Есть интернет магазин канцтоваров, необходимо его вывести в топ 10 самых распространенных ПС, то есть гугл и яндекс. Необходим знающий человек, так как результат не должен пропасть после полной оплаты. Указывайте стоимость и сроки в своих заявках!