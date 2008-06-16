Добрый день. Требуется написать статью на главную страницу сайта под 8 ключевых запросов. Начинающих просьба не беспокоить. Нужна реальная статья, чтобы страница была релевантна запросам. Подробности в аське 343 семь14 32восемь. Предоплата.
Вывести сайт в топ по гуглу
Есть сайт. ЦА - в основном b2b. Запросы: наружная реклама, лайтбоксы. (еще уточним). Нужно вывести сайт в топ гугла по 3-7 ключам. Оплата - за каждый ключ по факту вывода в топ-10.
Просьба оставлять заявки в формате - icq - портфолио. Работы много, интересует постоянное сотрудничество.
Спасибо.
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