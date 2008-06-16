Вывести сайт в топ по гуглу

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок276 просмотров

Есть сайт. ЦА - в основном b2b. Запросы: наружная реклама, лайтбоксы. (еще уточним). Нужно вывести сайт в топ гугла по 3-7 ключам. Оплата - за каждый ключ по факту вывода в топ-10.

Просьба оставлять заявки в формате - icq - портфолио. Работы много, интересует постоянное сотрудничество.

Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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