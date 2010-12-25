Вывести в топ 3 яндекса

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Закрыт5 заявок146 просмотров

Здравствуйте. Необходимо продвинуть следующие ключевики в топ 3 яндекса:

- интернет магазин детских товаров

- магазин детских товаров

для этой страницы http://kinder.zp.ua/

- купить коляску детскую

- детские коляски

для этой страницы http://kinder.zp.ua/strollers.html

- коляски прогулочные

- коляска трость

для этой страницы http://kinder.zp.ua/strollers/pleasure-strollers.html

Страницы оптимизированы под свои запросы.

Пишите цены и сроки, для каждого ключевика отдельно

14 лет назад
Messin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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