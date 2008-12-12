Во вложенном файле находятся рекомендации для оптимизации поискового продвижения нашего сайта. Необходимо устранить все недочеты. Без предоплаты. (Возможна поэтапная оплата после выполнения каждого пункта) Ваши предложения?
Вывести в TOP 5 по России
Необходимо вывести в top 5 яндекса по России (особенно интересует москва, питер).
по запросу тематики "часы" - http://www.fashion-lines.ru/fl/watch/
по запросу тематики "деньги мира" - http://www.fashion-lines.ru/fl/money/
Главную страницу щас переделываем, она будет без флэша.
Переформулирую задачу более точно, список ключевых слов в прилагаемом файле.
Жду сроки, бюджет, гарантии. В прилагаемомо файле лучше прикинуть бюджет по каждому слову.
Спасибо всем кто откликнулся, я уточню списко более точных слов и проект будет создан уже вновь.
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