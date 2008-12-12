Вывести в TOP 5 по России

Необходимо вывести в top 5 яндекса по России (особенно интересует москва, питер).

по запросу тематики "часы" - http://www.fashion-lines.ru/fl/watch/

по запросу тематики "деньги мира" - http://www.fashion-lines.ru/fl/money/

Главную страницу щас переделываем, она будет без флэша.

Переформулирую задачу более точно, список ключевых слов в прилагаемом файле.

Жду сроки, бюджет, гарантии. В прилагаемомо файле лучше прикинуть бюджет по каждому слову.

Спасибо всем кто откликнулся, я уточню списко более точных слов и проект будет создан уже вновь.