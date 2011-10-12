Вывод из-под фильтров Яндекса нескольких доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки141 просмотр

Нужно вывести из-под фильров несколько доменов. домены были куплены на аукционе, про санкции не знал.

2 сайта упорно не попадают в индекс Яндекса

один сайт - попадает только главка.

Возможно просто в виде консультации как и что нужно делать.

14 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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