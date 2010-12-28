Добрый день. Необходимо внутренняя оптимизация, маркетинговый аудит сайта с последующей доработкой, добавлением фишек (кнопки мне нравиться, следуй за мной и т.д.). Цена варьируется в зависимости от ваших ...
Вывод сайта из под АГС
Большой сайт, свыше 20 тысяч страниц. Под АГС полтора месяца.
Поводов для АГС не было, письма Платону результатов не дали, в ответ отписки.
Необходима четкая, конкретная программа действий по выводу из под фильтра.
Набор общих слов не нужен.
Обязателен опыт подобных действий
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