Вывод сайта из под АГС

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки146 просмотров

Большой сайт, свыше 20 тысяч страниц. Под АГС полтора месяца.

Поводов для АГС не было, письма Платону результатов не дали, в ответ отписки.

Необходима четкая, конкретная программа действий по выводу из под фильтра.

Набор общих слов не нужен.

Обязателен опыт подобных действий

14 лет назад
Nikolai_030977
Николай 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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