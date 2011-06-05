Вывод сайта в ТОП

Есть сайт WoodFun.ru Необходимо вести работы по внутренней и внешней оптимизации сайта. На данный момент проводятся некоторые работы по внутренней оптимизации, написание уникальных описаний товаров от 500 симв, писались статьи в миралинксе , в кором времени ...
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Необходимо вывести сайт http://www.volgachange.ru/ на первую позицию в яндексе, по запросам "Webmoney Волгоград", "Вебмани Волгоград".
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