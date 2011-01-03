Внутренняя оптимизация, добавление фишек, аудит

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки265 просмотров

Добрый день.

Необходимо внутренняя оптимизация, маркетинговый аудит сайта с последующей доработкой, добавлением фишек (кнопки мне нравиться, следуй за мной и т.д.).

Цена варьируется в зависимости от ваших возможностей и оказанных услуг.

Сайт на Битриксе, тематика юридические услуги. Заинтересованным вышлю ссылку на сайт.

14 лет назад
alfalider
Кротов 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров