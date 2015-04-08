Небольшой туристической компании, за очень умеренную плату нужно продвижение сайта в поисковиках. Наш сайт: http://komilfotur.ru/ А также наполнение текстами незаполненных разделов (часть продвижения). Жду предложений! ( дорого не предлагать!)
Внутренняя оптимизация интернет-магазина.
Произвести seo-аудит ИМ, выявить проблемы и составить список работ. Выполнение работ по оптимизации согласно списка. Подбор запросов и создание на их основе семантического ядра. ИМ продвигается через seowizard.ru, необходимо там "навести порядок". Бюджет пока ограничен, в виду того, что ИМ пока не продает. Просьба ко всем откликнувшимся дать ответ по срокам и бюджету. Возможно поэтапное выполнение работ.
Сайт на Opencart. Тематика: секс-шоп.
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