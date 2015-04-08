Внутренняя оптимизация интернет-магазина.

Произвести seo-аудит ИМ, выявить проблемы и составить список работ. Выполнение работ по оптимизации согласно списка. Подбор запросов и создание на их основе семантического ядра. ИМ продвигается через seowizard.ru, необходимо там "навести порядок". Бюджет пока ограничен, в виду того, что ИМ пока не продает. Просьба ко всем откликнувшимся дать ответ по срокам и бюджету. Возможно поэтапное выполнение работ.

Сайт на Opencart. Тематика: секс-шоп.