Внутренняя оптимизация интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок222 просмотра

Произвести seo-аудит ИМ, выявить проблемы и составить список работ. Выполнение работ по оптимизации согласно списка. Подбор запросов и создание на их основе семантического ядра. ИМ продвигается через seowizard.ru, необходимо там "навести порядок". Бюджет пока ограничен, в виду того, что ИМ пока не продает. Просьба ко всем откликнувшимся дать ответ по срокам и бюджету. Возможно поэтапное выполнение работ.

Сайт на Opencart. Тематика: секс-шоп.

Opencart
10 лет назад
eropara
Ольга 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров