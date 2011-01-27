Внутренняя оптимизация сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок205 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

требуется:

1. Расставление мета-тегов на страницах.

2. Перелинковка страниц.

3. Правка кода под алгоритмы поисковых роботов.

4. Иное (предлагает специалист)

сайт - www. fast-name .ru

14 лет назад
nwbill
59 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
6 дней
Отлично выполнено. Все без сучка без задоринки, я доволен.
Вежливый и понимающий заказчик. Оплачивает в срок.

Заявки фрилансеров

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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