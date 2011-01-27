Добрый день. Необходимо внутренняя оптимизация, маркетинговый аудит сайта с последующей доработкой, добавлением фишек (кнопки мне нравиться, следуй за мной и т.д.). Цена варьируется в зависимости от ваших ...
Внутренняя оптимизация сайта
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры
требуется:
1. Расставление мета-тегов на страницах.
2. Перелинковка страниц.
3. Правка кода под алгоритмы поисковых роботов.
4. Иное (предлагает специалист)
сайт - www. fast-name .ru
Выбранный исполнитель
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