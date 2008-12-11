Внутренняя оптимизация сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки165 просмотров

Есть продвигаемый сайт- ввв точка бухсервер точка ру,

есть список ключевых слов

Аудитория: Россия

используем Инструменты:

- закупка ссылок (оптимизатору можно воспользоваться их аналитикой и рекомендациями)

- статьи в liex, miralinks, блогун

- контекстная реклама адвордс,директ

Сайт неплохо продвигается в Google, но затрял в Яндексе

Нужен: Полный SEO аудит, внутренняя оптимизация сайта в соответствии с продвигаемыми фразами, перелинковка,

цель: повысить эффективность продвижения статьями и ссылками

Вынесение предложений по улучшению сайта

Разработка SEO плана на ближайшие 3-6 месяцев

14 лет назад
edmin
Эдмин 
65 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров