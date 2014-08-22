Внутренняя оптимизация сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка97 просмотров

Внутренняя оптимизация сайта

11 лет назад
zubr1987
Виктор 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$20
3 дня
Сделала всё хорошо. Объяснила непонятные моменты.
Виктор показал себя со стороны добропорядочного исполнителя. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад