Внутренняя оптимизация сайта

Сайт на даннео.

Требуется полная внутренняя оптимизация с полной отчетностью по произведенным действиям.

Рассматриваются только фрилансеры работавшие и имеющие опыт в данной cms.

Сайт autougonam.net

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