Добрый день. Имеется информационный блог. В первую очередь я бы хотел получить его аудит.

Что в дальнейшем планируется:

1- провести настройку и оптимизацию сайта по title, описаниям, быстродействии и т.д.(если это все необходимо) Аудит покажет проблемы.

2- нужно сео продвижение в поисковой выдачи яндекс по странами СНГ. В частности интересуют Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Армения. Предыдущий сео специалист работал над продвижением в поисковой выдаче по Украине и России. Как это реализовано - я не знаю. Подпапками или поддоменами - не понятно.

3- сплошную массу осуществляем сами через биржу миралинкс.

Вот сам сайт: https://praded.info/