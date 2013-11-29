Задача для специалиста по СЕО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок194 просмотра

Нужен специалист по СЕО. Необходимо написать ТЗ для сайта.

Что нужно сделать чтобы сайт был правильно настроен и оптимизирован.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров

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