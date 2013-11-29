Есть сайт: expressfloristic.ru Нужно продвинуть. Интересны области (на сайте есть) - сколько стоит по областям (может быть все не осилим, возьмем несколько). Или может быть цена по России будет ниже чем по областям ...
Задача для специалиста по СЕО
Нужен специалист по СЕО. Необходимо написать ТЗ для сайта.
Что нужно сделать чтобы сайт был правильно настроен и оптимизирован.
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