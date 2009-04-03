Загнать в индекс Яндекса

Добрый день. Нужен подъем тИЦ с 0 до 20-50. Указывайте ваши сроки и цены в заявке. Оплата с протекцией или СделкаБезРиска. Подъем должен быть БЕЗ ПОМЕСЯЧНОЙ оплаты. О сайте. Сайт нулевой, буквально вчера попал в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайты каталоги фирм, по регионам. Часть выпали из индекса и возвращаться нехотят. Несколько раз писал Платону, ну там стандартные ответы. Не могу сказать что сайты плохие. Они не в бане.
Каковы предложения, кто сможет помочь. Сайтов более 50
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