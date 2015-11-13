Закупка дополнительной ссылочной массы.

День добрый! Нужен человек, который за выходные разместит 20 живых (до конца месяца) ссылок в сообщениях на форумах с хорошим ТИЦ. Проектов на данный момент 4 (продажа б\у авто, автосервис, грузоперевозки и квадроциклы), количество "живых" ссылок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для более ускоренного продвижения интернет-магазина требуется работа с SAPE. Оплата по результатам работы.
- Похожие заказы
- $15Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно Настроить гугл аналитик с вэб сайтом на платформе Shopify Создать и Установить тригеры для фиксации целей тип сайта ecomerce web site www.tzaro-jewelry.comПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день нужен помощник по продвижению сайтов. Требования: Знание SEO. Обязанности: Делать аудиты. составление семантики. Проводить внутреннюю оптимизацию сайтов. Делать мелкие поручения. Вести в среднем 6-8 сайтов. Главное выполнять работу в срок Рабочие время: С пн-пят. С 9 до 16 чтобы была возможность связаться по скайпу. Оплата: Первый ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно продвижение двух сайтов по запросам. Оплата - 5000 руб Все дополнительные траты, доработки присылаете мне, с вас только оптимизацияЗакрыт8 лет назад
Требуется настоящий профессионал своего дела для составления семантического ядра, сайта о компьютерной грамотности, обязателен опыт. Разбивка должна происходить по смысловому признаку с учетом пересечений слов в поисковой выдаче. Должны быть объединены слова одинаковые по смыслу, ...Закрыт8 лет назад
Требуется профессиональная настройка Google Analytics и Яндекс Метрики для нового сайта интернет-магазина смартфонов.Закрыт8 лет назад
Нужно продвинуть сайт медицинской тематики по десятку односложных высокочастотников. Например, "эндометриоз", "киста яичника", "лапароскопия" и т. п. Сейчас ведется продвижение по большому семантическому ядру, но клиент зациклился на высокочастотниках, а с ними не складывается. Готовы дорабатывать ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт - постгарантийный ремонт автомобилей. Предоставлю набор услуг (по типу - ТО, кузовной ремонт, долив масла и т.д. - штук 20) и список марок машин (основные иномарки среднего сегмента). Надо собрать СЯ и разргуппировать ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, ищем специалистов, которые могут нам помочь привлечь посетителей на сайт с соц сетей платить готовы после выполнения работ, за конкретный результат. Т.е. мы ставим метки и смотрим сколько перешло по вашим меткам к нам ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта под продающие запросы для поисковых систем Гугл/Яндекс и обеспечить стабильное нахождение по этим запросам сайта в топе. Прошу писать подробно Ваши возможности, пожелания к стоимости работ, и как эта стоимость формируется ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт8 лет назад