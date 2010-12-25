Необходимо сделать проект в адворде Рекламную кампанию: Подбор слов Настройка Жду предложений
Зарегистрировать сайт it-фирмы в каталогах
1) Зарегистрировать сайт фирмы в КАТАЛОГАХ ФИРМ (Российских).
2) Каталоги с ТИЦ=10 и меньше не интересуют.
3) Данные для регистрации – адрес, телефон, САЙТ (разумеется!) и т.д. дам.
4) Пишем сюда цену за 1 ссылку нормальную, без всяких nofollow, noindex и т.д.
5) Да, и перед внесением в каталог обязательно проверьте, нет ли нас там уже!
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