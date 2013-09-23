Заставить Яндекс проиндексировать сайт

Добрый день!

Проблема следующая - сайту уже почти полгода, но за это время в индекс попала только одна страница (главная), остальные судя по Вебмастеру робот считал, но в индекс не добавил.

Повторюсь - страницы не вылетели из индекса, а просто туда никогда и не попадали.

АГС насколько мне кажется нет, потому что в аддурилку добавляются страницы свободно.

Сайт http://technique-world.ru/

Тексты уникальные (гугл считал), поддержка Яндекса отвечает стандартными фразами - улучшайте ресурс и когда нибудь алгоритм примет решение о включении в индекс ваших страниц.