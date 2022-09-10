Зібрати семантичне ядро для маркетплейса по оренді спецтехніки.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка47 просмотров

Також необхідно розбити на смислові групи ключові слова.

Основні категорії: Автобуси, Автовишки, Автогрейдери, Автокрани, Асенізатори, Бетононасоси, Бульдозери, Викачування вигрібних ям, Гідромолоти, Гусеничні крани, Демонтаж будівель, Дорожня спецтехніка, Евакуатори, Екскаватори, Екскаватори-навантажувачі, Ілососи, Катки, Крани-маніпулятори, Навантажувачі, Самоскиди, Трактори, Трали, Ямобури

3 года назад
guest_16617039662318
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wp-webmaster
45 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$65
3 дня
Escrow
Дякую. Семантичне ядро як зажди зібрано якісно згідно ТЗ.
Дякую!

Заявки фрилансеров

wp-webmaster
45 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

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