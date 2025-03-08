Требуется дизайнер для создания привлекательной презентации горнолыжного курорта. Основные акценты должны быть сделаны на трассах, услугах и уникальной атмосфере. Ожидается креативный подход и профессиональное исполнение.
Биоцентризм: перезагрузка отношений человека и природы
Нужна презентация по данной теме,для конференции, информативная, содержательная, интересная. Есть план и доклад к теме.
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