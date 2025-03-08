Биоцентризм: перезагрузка отношений человека и природы

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Закрыт6 заявок40 просмотров

Нужна презентация по данной теме,для конференции, информативная, содержательная, интересная. Есть план и доклад к теме.

Создание презентаций
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