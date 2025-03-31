Требуется разработать продающую презентацию в формате pdf/png с 6-8 слайдами. Все необходимые материалы, включая лого, фото и текст, предоставлены в Google Диске. Необходим профессиональный визуальный дизайн для привлечения внимания.
Cоздание серии видео-презентаций для складов (сеть преп-центров)
1. Общая информация:
Необходимо создать около 20 видео (рилсы / короткие видеопрезентации) для каждой локации складов сети преп-центров. Видеоролики должны сочетать моделированные или тщательно подобранные стоковые изображения складов, а также креативные элементы, отражающие особенности страны и города, где находится склад.
Просим указать стоимость одного ролика для локации Германия / склад Bremen. Всего — 25 локаций в 14 странах.
Фотографии сотрудников, процесса приемки товара, и склада будут предоставлены.
Цель ролика: привлечь внимание клиента к просмотру всей серии роликов через необычные креативные элементы, яркое музыкальное оформление и атмосферу. Использование ИИ и автоматизации для ускорения и улучшения результата — приветствуется.
2. Формат видео:
Длительность: 15-30 секунд
Формат: Reels (вертикальный 9:16)
Музыкальное сопровождение: динамичное, подходящее под стиль видео
Структура видео:
Визуальное представление страны и города (флаг, знаковые объекты, карты)
Презентация склада (оборудование, техника, люди в процессе работы)
Ключевые преимущества локации для клиентов
Завершающий кадр с логотипом и контактной информацией
3. Локации и их особенности:
Видео должны отражать уникальные особенности каждого склада и его географическое положение.
5. Важно:
Видео должны выглядеть естественно и профессионально.
Музыка должна быть лицензированной или без авторских прав.
Видеоролики должны быть адаптированы для публикации в соцсетях.
Заявки фрилансеров
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