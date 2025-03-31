1. Общая информация:

Необходимо создать около 20 видео (рилсы / короткие видеопрезентации) для каждой локации складов сети преп-центров. Видеоролики должны сочетать моделированные или тщательно подобранные стоковые изображения складов, а также креативные элементы, отражающие особенности страны и города, где находится склад.

Просим указать стоимость одного ролика для локации Германия / склад Bremen. Всего — 25 локаций в 14 странах.

Фотографии сотрудников, процесса приемки товара, и склада будут предоставлены.

Цель ролика: привлечь внимание клиента к просмотру всей серии роликов через необычные креативные элементы, яркое музыкальное оформление и атмосферу. Использование ИИ и автоматизации для ускорения и улучшения результата — приветствуется.

2. Формат видео:

Длительность: 15-30 секунд

Формат: Reels (вертикальный 9:16)

Музыкальное сопровождение: динамичное, подходящее под стиль видео

Структура видео: Визуальное представление страны и города (флаг, знаковые объекты, карты) Презентация склада (оборудование, техника, люди в процессе работы) Ключевые преимущества локации для клиентов Завершающий кадр с логотипом и контактной информацией



3. Локации и их особенности:

Видео должны отражать уникальные особенности каждого склада и его географическое положение.

5. Важно: