Cоздание серии видео-презентаций для складов (сеть преп-центров)

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Открыт5 заявок24 просмотра

1. Общая информация:
Необходимо создать около 20 видео (рилсы / короткие видеопрезентации) для каждой локации складов сети преп-центров. Видеоролики должны сочетать моделированные или тщательно подобранные стоковые изображения складов, а также креативные элементы, отражающие особенности страны и города, где находится склад.

Просим указать стоимость одного ролика для локации Германия / склад Bremen. Всего — 25 локаций в 14 странах.

Фотографии сотрудников, процесса приемки товара, и склада будут предоставлены.

Цель ролика: привлечь внимание клиента к просмотру всей серии роликов через необычные креативные элементы, яркое музыкальное оформление и атмосферу. Использование ИИ и автоматизации для ускорения и улучшения результата — приветствуется.

2. Формат видео:

  • Длительность: 15-30 секунд

  • Формат: Reels (вертикальный 9:16)

  • Музыкальное сопровождение: динамичное, подходящее под стиль видео

  • Структура видео:

    1. Визуальное представление страны и города (флаг, знаковые объекты, карты)

    2. Презентация склада (оборудование, техника, люди в процессе работы)

    3. Ключевые преимущества локации для клиентов

    4. Завершающий кадр с логотипом и контактной информацией

3. Локации и их особенности:
Видео должны отражать уникальные особенности каждого склада и его географическое положение.

5. Важно:

  • Видео должны выглядеть естественно и профессионально.

  • Музыка должна быть лицензированной или без авторских прав.

  • Видеоролики должны быть адаптированы для публикации в соцсетях.

ReelsДобавление музыкиСоздание видеоСоздание презентацийСоздание рилсов
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