Дизайн 10 презентаций (PPT, keynote)

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Закрыт7 заявок182 просмотра

Добрый день

Для продажи на бандловом сайте MasterBundles нужно разработать и отрисовать 10 презентаций, каждая на 15-20 разных по структуре слайдов. Работы нужны по качеству не хуже, чем уже те, что есть на сайте:

https://masterbundles.com/downloads/powerpoint-keynote-b/

https://masterbundles.com/downloads/10-best-seller-powerpoint-templates/

https://masterbundles.com/downloads/20-powerpoint-templates-with-81-off/

Формат: ppt, keynote

В заявке, пожалуйста, указывайте стоимость и сроки за 10 разных по дизайну презентаций и передачу всех авторских и имущественных прав. 

PowerPoint
7 лет назад
bigroll
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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