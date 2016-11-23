Дизайн брошюры/презентации

Нужно переверстать каталог. Есть каталог с продукцией и со всеми данными, но сделать "топорно". Нужно переделать страницы заново в фотошопе, чтобы было более-менее по-человечески и шрфты без искажений (добавить шрифтами, а не картинками. Все таблицы ...