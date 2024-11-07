Дизайн презентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт1 заявка19 просмотров

Ищу дизайнера презентаций с опытом работы.

Требуется создать визуально привлекательные и информативные презентации.

Необходимо предоставить портфолио с примерами предыдущих работ.

Ожидается умение визуализировать идеи, чтобы сделать контент более доступным и легким для восприятия.

Бюджет обсуждается при контакте.

Создание презентаций
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Алена
 
25 лет
год в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
6 месяцев назад