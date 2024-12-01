Дизайн презентации

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Закрыт3 заявки20 просмотров

Необходим дизайнер для создания презентации. Ищу специалиста, который сможет предложить свое виденье и идеи в соответствии с тематикой и опытом работы с ивентами. Интересуют примеры работ и цены. Связаться можно в личных сообщениях.

Создание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Єлизавета
 
20 лет
год в сервисе
Была
6 дней назад
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Радина
 
18 лет
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