Дизайн презентации

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Закрыт4 заявки49 просмотров

Ищу дизайнера для создания презентации. В отклике прошу указать портфолио и стоимость за один слайд.

Создание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Зара
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
33 минуты назад
6 отзывов
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
4 месяца назад
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