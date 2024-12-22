Требуется дизайнер для разработки презентации по нескольким урокам. Общий объем составляет 100 слайдов, оплата не превышает 70 ₽ за слайд. Необходимы креативные и профессиональные слайды, соответствующие теме уроков.
Дизайн презентации
Ищу дизайнера для создания презентации. В отклике прошу указать портфолио и стоимость за один слайд.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки коммерческого предложения для дизайн-студии. Важны современный стиль и высокое качество. Укажите имя, примеры работ и цену за слайд в личных сообщениях. Остальные сообщения не рассматриваются.Презентации1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для оформления презентаций в PowerPoint и сопутствующих материалов по готовому тексту. Работы должны сохраняться в формате PDF. Опыт не обязателен, условия оплаты обсуждаются индивидуально.Презентации6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется профессиональный дизайнер для срочной отрисовки презентации. Необходимо предложить креативные идеи и обеспечить высокий уровень исполнения. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании презентаций и уметь эффективно визуализировать информацию.Презентациинет заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки презентации. Необходимо предоставить портфолио и указать цену за 1 слайд. Ожидается качественный и креативный подход к созданию слайдов.Презентации4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер презентаций для разработки коммерческого предложения для магазина одежды. Необходимо создать визуально привлекательные слайды, которые эффективно представят бренд и продукцию. Опыт в данной области и наличие портфолио приветствуются.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания презентаций, обложек и слайдов для Телеграм. Объем работы значительный, срок выполнения - 1 неделя. Необходимы примеры работ из портфолио.Презентации2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания презентации с оригинальным видением и идеями. Необходим опыт работы с ивентами. Интересуют примеры работ и расценки.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания презентации для музыкальной группы, состоящей из 5-7 слайдов в альбомной ориентации. Необходимо адаптировать дизайн под мобильные устройства, добавить анимацию заглавного слайда и подобрать стиль, цветовую палитру и шрифты с использованием предоставленных фото и текста. Презентация будет использоваться на сайте группы.Закрыт4 месяца назад
- $150
Требуется дизайнер для разработки презентации в стилистике киберпанк. Опыт работы в этой области является преимуществом. Бюджет 15000 рублей, оплата по мере достижения этапов.Презентации5 заявокЗакрыт4 месяца назад