Дизайн презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт12 заявок85 просмотров

Нужен дизайнер для создания презентации на 20 слайдов. Дизайн должен быть простым, текст для слайдов уже готов.

Создание презентаций
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кристина
 
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