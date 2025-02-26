Ищется дизайнер для разработки презентации, состоящей из 18-20 слайдов. Необходимы примеры работ (портфолио) и информация о стоимости услуг. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Дизайн презентации
Нужен дизайнер для создания презентации на 20 слайдов. Дизайн должен быть простым, текст для слайдов уже готов.
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