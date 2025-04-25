Ищу дизайнера для оформления и создания 3 презентаций инфо-продукта в формате PDF, каждая из которых будет содержать 5-6 страниц, а также одной самопрезентации на 2 страницы. Требуется минималистичный и не перегруженный дизайн с качественным продающим текстом. Презентации могут варьироваться от 2 до 10 страниц.