Дизайн презентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт5 заявок48 просмотров

Ищу дизайнера для оформления и создания 3 презентаций инфо-продукта в формате PDF, каждая из которых будет содержать 5-6 страниц, а также одной самопрезентации на 2 страницы. Требуется минималистичный и не перегруженный дизайн с качественным продающим текстом. Презентации могут варьироваться от 2 до 10 страниц.

Создание презентаций
9 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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