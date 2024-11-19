Требуется талантливый дизайнер презентаций, способный преобразовать скучные слайды в креативные визуальные истории. Необходимы навыки работы в Canva, PowerPoint или Keynote. Идеальный кандидат должен уметь эффективно подавать информацию и удерживать внимание аудитории.
Дизайн презентации
Ищу дизайнера для создания презентации на 10 слайдов. Нужно выполнить работу в течение одного дня. Укажите цену и сроки выполнения в личных сообщениях.
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