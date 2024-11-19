Дизайн презентации

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Открыт4 заявки56 просмотров

Ищу дизайнера для создания презентации на 10 слайдов. Нужно выполнить работу в течение одного дня. Укажите цену и сроки выполнения в личных сообщениях.

Создание презентаций
20 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Наталья
 
32 года
2 часа в сервисе
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18 минут назад
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Олександра
 
30 лет
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Ростислав
 
25 лет
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10 минут назад
1 отзыв
20 часов назад
Вадим
 
39 лет
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15 минут назад
20 часов назад