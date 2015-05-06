Дизайн презентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт17 заявок248 просмотров

Требуется разработка порядка 4-5 презентаций направления КИНО.

Все презентации по разным проектам компании.

Требуется не просто техническое умение "верстать", а творческая фантазия - презентации должны быть стильными на выходе.

Оплата послайдово. В рублях.

В случае успешного сотрудничества - последующие заказы не только по презентациям, но и по вёрстке макетов для наружной рекламы + выполнение большого перечня работ по полиграфии и не только.

Предложения без портфолио не рассматриваются.

10 лет назад
nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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