Дизайн презентаций

Требуется разработка порядка 4-5 презентаций направления КИНО.

Все презентации по разным проектам компании.

Требуется не просто техническое умение "верстать", а творческая фантазия - презентации должны быть стильными на выходе.

Оплата послайдово. В рублях.

В случае успешного сотрудничества - последующие заказы не только по презентациям, но и по вёрстке макетов для наружной рекламы + выполнение большого перечня работ по полиграфии и не только.

Предложения без портфолио не рассматриваются.