Дизайн презентации 7-9 слайдов

Нужна презентация по конкурентному анализу и рекомендациям для компании на основе анализа - краткие выводы об исследуемой компании, затем по 1 слайду на каждого конкурента (общие выводы, конкурентные преимущества), потом слайды с рекомендациями по ...
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Мне нужно подготовить шаблон интернет-презентации/портфолио. Есть старая презентация и новый логотип, нужно сделать шаблон под новый логотип с учетом актуальных тенденций в дизайне. Чтобы стильная была
1 слайд титульный, 2 о нас,
далее сетка по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Слайды делаем БЕЗ описаний. Только сетка фото и заголовки
Последний слайд контакты
Исходники ai, pdf. pptx Чтобы при замене фото сетка не ехала
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