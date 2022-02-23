Дизайн презентации 7-9 слайдов

$14
ПрезентацииЗавершен1 заявка95 просмотров
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Мне нужно подготовить шаблон интернет-презентации/портфолио. Есть старая презентация и новый логотип, нужно сделать шаблон под новый логотип с учетом актуальных тенденций в дизайне. Чтобы стильная была

1 слайд титульный, 2 о нас,

далее сетка по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Слайды делаем БЕЗ описаний. Только сетка фото и заголовки

Последний слайд контакты

Исходники ai, pdf. pptx Чтобы при замене фото сетка не ехала

2 года назад
rex11
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
2 года назад
$20
2 дня
UAH
Спасибо, качественно и в срок
рекомедую
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